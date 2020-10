Coronavirus en Belgique : le pic de la deuxième vague attendu pour dans quelques jours

Comme tous les deux jours, Sciensano et le centre interfédéral de crise ont tenu une conférence de presse ce mercredi 28 octobre dès 11h00 afin de faire le point sur la propagation du coronavirus en Belgique.

Suite aux mesures fédérales, bruxelloises et wallonnes prises ces derniers jours, le gouvernement flamand a également décidé d’embrayer ce mardi soir : "ces mesures auront un impact d’ici une dizaine de jours et notamment au niveau des hospitalisations" explique Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral.

Le pic de la deuxième vague attendu pour dans quelques jours

"Malheureusement, comme tous les autres jours, les indicateurs sont au rouge", a entamé le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, Yves Van Laethem. Hier, 689 hospitalisations ont été recensées et désormais, ont dépassé le pic de la première vague qui était de 629 connus le 28 mars dernier. "Pas d’illusion, ces chiffres vont continuer à augmenter. On s'attend à un pic début novembre", déclare-t-il.

"Nous avons connu, le 20 octobre dernier, le plus grand nombre de cas quotidiens". C’est 18.639 nouvelles infections qui ont été enregistrées en une seule journée. Il précise également que les derniers chiffres montrent toujours une hausse du nombre moyen d’infections, qui s’élève à près de 14.000 par jour entre le 18 et le 24 octobre, soit une hausse de 40% par rapport à la semaine précédente. Avec une moyenne actuelle de près de 60 décès par jour, la Belgique déplore désormais plus de 11.000 morts du coronavirus depuis le début de la pandémie ressort-il des derniers chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano. Au total, 347.289 personnes ont contracté le nouveau virus.

Le porte-parole interfédéral rappelle qu’on teste uniquement les patients symptomatiques. De ce fait, les chiffres sont impactés.

Les décisions prises par les gouvernements sont difficiles et contraignantes mais pour Yves Van Laethem, il faut les appliquer.