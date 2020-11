Coronavirus en Belgique : le nombre de patients en soins intensifs baisse pour la première fois depuis septembre

Le nombre d’admissions à l’hôpital pour cause de Covid-19 continue de diminuer en Belgique, de -23%, et s’établit désormais à 535,9 par jour en moyenne, entre le 1er novembre octobre et le 7 novembre, selon le bilan provisoire de l’Institut de santé publique Sciensano publié mercredi. Le nombre de personnes hospitalisées s’élève à 7058 (-2%), dont 1470 patients traités aux soins intensifs, un chiffre qui baisse pour la première fois depuis le mois de septembre.

Le nombre moyen d’infections au coronavirus est repassé sous la barre des 8000 par jour, avec une moyenne de 7834 cas de Covid-19 détectés quotidiennement.

►►► À lire aussi : L’évolution en temps réel de l’épidémie de coronavirus en Belgique en chiffres et graphiques

Le nombre de contaminations en Belgique s’élève à 507.475 mercredi, contre 503.182 mardi, depuis le début de l’épidémie. Le Covid-19 a également causé la mort de 13.561 personnes en Belgique. En moyenne, 190 personnes sont décédées chaque jour à cause d’une infection au coronavirus, en hausse de 35% par rapport à la semaine précédente.