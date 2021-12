Coronavirus en Belgique : le droit passerelle de crise pour garde d'enfant sera d'application la semaine du 20 décembre

Le droit passerelle de crise sera d'application pour les travailleurs indépendants contraints de cesser leur activité afin de garder leur enfant la semaine du 20 décembre, a annoncé mercredi le ministre des Indépendants, David Clarinval, dans un communiqué.

Les cinq jours de fermeture d'école sont considérés comme une interruption d'activité de sept jours civils consécutifs, à savoir, du 20 au 26 décembre 2021. Pour ces sept jours d'interruption, les travailleurs indépendants à titre principal auront droit à une indemnité complète de 335, 97 euros, sans charge de famille, et de 419, 83 euros, avec charge de famille, et les travailleurs indépendants à titre complémentaire percevront une indemnité complète de 167, 98 euros, sans charge de famille, et de 209, 92 euros, avec charge de famille.

Il doit s'agir d'une interruption réelle et complète de l'activité indépendante, précise le communiqué. Les travailleurs indépendants qui peuvent organiser leur activité depuis leur domicile ou sont inaptes au travail ne peuvent prétendre à cette prestation financière.