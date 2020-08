Coronavirus en Belgique : le Centre de crise donne des conseils avant les journées de fortes chaleurs en Belgique

Comme tous les mercredis depuis plusieurs semaines et l’augmentation des cas de coronavirus recensés en Belgique, le Centre de crise a repris ses conférences de presse. Aujourd’hui, après avoir redonné les chiffres du jour, le Centre a tenu à donner des conseils à la veille de plusieurs journées de fortes chaleurs en Belgique.

Concernant l’utilisation de ventilateur et de climatiseur, le Centre explique : "Quand il fait très chaud, on a envie d’utiliser les ventilateurs. On recommande de n’utiliser ses ventilateurs que dans le cadre privé de la maison et en compagnie, évidemment, de personnes non contaminées par le COVID car la ventilation peut projeter plus loin les gouttelettes", explique Frédérique Jacobs, la porte-parole interfédérale du centre de crise. "Le système de climatisation n’est pas une source de contamination virale et pourrait, au contraire, diminuer les risques de contamination car l’air froid y est souvent renouvelé mais il faut alors s’assurer que le système insuffle un nouvel air frais et ne réutilise pas l’air de la pièce. Enfin, il faut que ces climatiseurs soient correctement entretenus."