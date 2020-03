Coronavirus en Belgique : la confusion sur le partage des 6 millions de masques entre les régions dissipée

Le ministre fédéral Philippe De Backer a tenu à dissiper la confusion née autour du partage des six millions de masques chirurgicaux arrivés lundi en Belgique. Sur ces six millions de masques, 4,6 millions prendront la direction de la Flandre, 1 million sera distribué en Wallonie, et les 400.000 restants à Bruxelles.

La confusion était née suite à une communication de la Flandre annonçant que 4,6 millions de ces masques lui seraient attribués, alors que le gouvernement wallon indiquait, lui, que 2,2 millions de masques iraient vers le sud du pays.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Il apparaît toutefois que ce dernier chiffre inclut le 1,2 million de masques que la Wallonie a reçus du fédéral vendredi dernier déjà, précise le cabinet De Backer.

En plus des 6 millions de masques chirurgicaux livrés à Liège-Bierset, le chargement contenait aussi 147.000 masques de type FFP2, indique encore le cabinet De Backer.