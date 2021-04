Le profil des patients malades du Covid-19 hospitalisés lors de cette troisième vague est mieux connu grâce à l’analyse des données récoltées dans les établissements de soins jusqu’au 15 avril, soit des informations concernant 7762 patients à travers tout le territoire. Il en ressort que les personnes admises à l’hôpital sont plus jeunes et que l’obésité constitue un facteur à risque plus important dans le développement d’une forme grave de la maladie.

Le nombre de personnes obèses c’est-à-dire présentant un IMC, un indice de masse corporelle supérieur à 30 (un IMC normal est compris entre 18,5 et 25) a augmenté de manière significative, soit une hausse située entre 10 et 20%. Ce facteur est particulièrement à risque auprès des adultes entre 20 et 39 ans.