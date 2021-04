Coronavirus en Belgique : l’obésité est un facteur de comorbidité accru chez les plus jeunes, selon Yves Van Laethem

Le nombre de personnes obèses c’est-à-dire présentant un IMC, un indice de masse corporelle supérieur à 30 (un IMC normal est compris entre 18,5 et 25) a augmenté de manière significative, soit une hausse située entre 10 et 20%, particulièrement à risque auprès des adultes entre 20 et 39 ans.

Le profil des patients malades du Covid-19 hospitalisés lors de cette troisième vague est mieux connu grâce à l’analyse des données partielles récoltées dans les établissements de soins jusqu’au 15 avril, portant sur 7762 patients à travers tout le territoire, dont 487 en soins intensifs. Il en ressort que les personnes admises à l’hôpital sont plus jeunes et que l’obésité constitue un facteur "significativement accru" dans le développement d’une forme grave de la maladie.

Le nombre de nouveaux cas s’est stabilisé entre le 20 et le 26 avril par rapport à la période précédente de 7 jours ; une tendance qui s’accentue depuis plusieurs semaines. Le nombre de cas est toutefois en légère hausse chez les enfants et les jeunes, après une reprise des tests dans les écoles.

Yves Van Laethem et Steven Van Gucht ont par ailleurs présenté les derniers chiffres de la pandémie de Covid-19 en Belgique lors du point presse du Centre interfédéral de crise ce vendredi matin. Un point presse encourageant puisque la tendance s’est inversée et tous les indicateurs de la pandémie de Covid-19 sont désormais à la baisse, selon les derniers chiffres consolidés publiés par l’Institut de santé publique Sciensano. Cette tendance à la baisse doit être combinée à la campagne de vaccination qui a atteint sa vitesse de croisière.

Le 23 avril dernier, le chef de service Aide Urgente au SPF santé public, Marcel Van der Auwera, avait déclaré que la Belgique frôlait une situation à l’italienne vu la presque saturation de ses hôpitaux. Une semaine plus tard, la pression reste forte puisque 9 lits sur 10 sont occupés en unités de soins intensifs. Le taux d'occupation des patients Covid hospitalisés est de 2779 (-7%%), dont 862 en soins intensifs (-5%). Les admissions chutent avec une moyenne de 201,7 patients entre le 23 et le 29 avril (-16%).

Les contaminations sont également en baisse avec 3310 nouvelles infections entre le 20 et le 26 avril (-8% par rapport à la semaine précédente). Dans toutes les tranches d’âge sauf pour les enfants où la hausse est de 13%, ce qui est logique étant donné leur retour à l’école et l’augmentation des tests pour les enfants et les jeunes. Il n’y a pratiquement plus de contamination chez les personnes de plus de 90 ans.

Côté chiffres, 39 personnes sont mortes en moyenne chaque jour entre le 20 et le 26 avril (-1,1%). Cette diminution se réalise surtout chez les plus de 65 ans. Depuis le début de la pandémie, 24.185 sont mortes du coronavirus.

Le taux de survie a lui augmenté, grâce à l’abaissement de l’âge des patients Covid-19 hospitalisés mais aussi à l’utilisation de la dexaméthasone, un corticoïde de synthèse, dans le traitement de la maladie. Mais il y a encore 1 patient sur 10 qui meurt du Covid (la moitié en comparaison avec la période de Noël 2020).