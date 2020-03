Coronavirus en Belgique : des contrôles de police à la frontière belgo-néerlandaise créent des embouteillages

Coronavirus : des contrôles à la frontière avec les Pays-Bas - JT 19h30 - 20/03/2020 Le monde continue de tourner, mais de plus en plus doucement. Sur tous les continents, on le voit, les mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus sont renforcées. Chez nous, depuis 15h ce vendredi, c'est le retour des contrôles aux postes frontières. Objectif, détecter les déplacements jugés non-essentiels. Ces derniers jours on observait par exemple, beaucoup de touristes néerlandais se promener dans la campagne belge, dans les Fagnes notamment. Désormais ces visiteurs seront refoulés.