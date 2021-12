Coronavirus en Belgique : de nouvelles antennes de vaccination en provinces de Liège et de Hainaut

De nouvelles antennes mobiles ainsi qu'un centre de vaccination seront ouverts début janvier en provinces de Liège et de Hainaut, a indiqué mercredi le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Liège

L'antenne mobile liégeoise sera accessible sans rendez-vous, de 9h00 à 19h00, à Fléron le 11 janvier, Flémalle le 12 janvier, Soumagne le 15 janvier et le 12 février, Esneux le 17 janvier et le 14 février, Ans/Awans le 18 janvier et le 15 février. Elle s'ajoute aux 10 centres de la province et aux antennes mobiles qui circuleront à Herstal, Spa, Herve et Plombières dans le courant du mois de janvier.

Le Hainaut

Dans le Hainaut, un nouveau centre sera déployé à Fleurus, dans les locaux de la piscine communale, et accessible dès le 5 janvier. Il est déjà possible d'y prendre rendez-vous via le site www.jemevaccine.be ou le numéro gratuit 0800/45 019.

Une antenne mobile passera également par Chimay (3-4 janvier, 19-20 janvier et 2-3 février), Couvin (5 au 7 janvier, 24 janvier, 27-28 janvier, 31 janvier-1er février) et Beaumont (10 au 14 janvier, 17-18 janvier et 21 janvier). Les prises de rendez-vous sont aussi déjà ouvertes.

►►► À lire aussi : La vaccination des enfants commencera mi-janvier en Wallonie : la priorité est donnée au booster pour les adultes, précise Christie Morreale

Une autre s'établira à Anderlues du 17 au 21 janvier.

Plus de 1,15 million de doses de rappel ont pour l'heure été administrées en Wallonie, et près de 80.000 sont programmées durant cette semaine de fêtes de fin d'année, précise le cabinet de la ministre.