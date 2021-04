Le Centre interfédéral de crise fait le point sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 en Belgique, comme tous les mardis et vendredis, lors de sa conférence à suivre en direct à partir de 11 heures. Les indicateurs sont encourageants, mais cette évolution positive reste fragile et doit être confirmée dans les prochains jours.

La moyenne du nombre de cas est en légère augmentation par rapport à la semaine précédente (3884 contaminations, +8%), une hausse qui est biaisée par l’effet du lundi de Pâques : on compare en effet une période de 7 jours (J-8 à J-14) plus "légère" à cause de ce jour férié, où moins de tests ont été réalisés, à la période actuelle de 7 jours (J-1 à J-7) avec un testing "normal", d’où une hausse artificielle dans la moyenne.

Le chiffre le plus inquiétant reste celui du taux de positivité élevé (9,5%). Le taux de positivité mesure le nombre de cas positifs par rapport au nombre de tests. Ce taux de 9,5% révélerait qu’il n’y a pas assez de tests et que, dès lors, certaines contaminations passeraient sous les radars, empêchant par là d’avoir une vue globale de l’épidémie. La prudence est donc de mise sur l’interprétation des indicateurs de contamination.