Coronavirus en Belgique ce mardi 6 juillet : le nombre de cas détectés a augmenté de 52% en une semaine, les admissions continuent à descendre

La tendance observée la semaine dernière dans les chiffres de l'épidémie de coronavirus a fait plus que se renforcer: les cas détectés sont repartis à la hausse, et ce de façon exponentielle.

Cette remontée s'observe surtout chez les jeunes, et est partiellement liée aux tests effectués en vue des voyages, mais pas seulement: l'augmentation semble d'ailleurs exponentielle et s'accélérer de jour en jour. On a enregistré vendredi 2 juillet 709 cas en 24 heures, près du double de la semaine précédente (380). Et pour le samedi 3 juillet, alors que les chiffres sont encore incomplets 5496 pour le moment), on est déjà à plus du double de la semaine précédente (243).

Sans doute faut-il donc y voir l'influence du variant delta (indien), encore plus contagieux que l'aplha (anglais), et qui serait selon certains experts déjà majoritaire dans notre pays.

La remontée est très marquée en Flandre orientale (+91% en une semaine), à Liège (+93,5%) et en Brabant wallon (+144%).

Heureusement, cette augmentation supposée des contaminations ne s'accompagne pas pour le moment d'une hausse des admissions, et ce probablement grâce au large taux de vaccination dans notre pays, qui protège les plus fragiles contre les formes les plus graves de la maladie. Attention, toutefois, en Angleterre, on commence à observer une hausse des admissions qui fait suite à une explosion des cas. Une hausse sans commune mesure toutefois avec celle des vagues précédentes.