Coronavirus en Belgique ce 20 décembre : la baisse des indicateurs s'accélère, moins de 750 lits occupés en soins intensifs

Les principaux indicateurs de l'épidémie de coronavirus en Belgique poursuivent leur baisse, à un rythme de plus en plus rapide. La montée progressive du variant Omicron ne se voit pas encore dans les courbes générales de notre pays, en raison du très important recul de Delta.

Le nombre moyen de contaminations quotidiennes au coronavirus est ainsi repassé en dessous de 10.000, selon les chiffres épidémiologiques de l'Institut de santé publique Sciensano de dimanche communiqués par le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. C'est une baisse de 33% sur une semaine de chiffres consolidés, mais les derniers chiffres quotidiens laissent même espérer une baisse plus rapide encore.

Les admissions diminuent également de plus en plus vite: il y a eu 130 admissions enregistrées ce dimanche, et la moyenne est ainsi repassée sous les 200 hospitalisations quotidiennes. C'est une baisse de 28% par rapport à la semaine précédente.

Et surtout, les unités de soins intensifs commencent enfin à se dégonfler un peu, même si le niveau reste trop important par rapport au personnel disponible en cette fin d'année: on est repassé sous le seuil des 750 lits occupés, soit une diminution de l'occupation de 9% en une semaine.

Le détail des chiffres

Cas détectés¹ : entre le 10/12 et le 16/12, 9402 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour. C’est une baisse de 33% par rapport à la semaine précédente.

Tests : entre le 10/12 et le 16/12, une moyenne de 77.620 tests ont été effectués quotidiennement.

Admissions : elles s’élèvent en moyenne à 196 entre le 13/12 et le 19/12, en baisse de 28% par rapport à la semaine précédente.

Personnes hospitalisées² : 2611 patients sont actuellement hospitalisés en lien avec le Covid-19, dont 746 patients traités en soins intensifs.

Taux de positivité³ : sur la base des résultats des tests obtenus entre le 10/12 et le 16/12, il est de 14,02%.

¹ Les cas détectés sont le nombre de patients pour lesquels un test positif a confirmé la présence du virus. La date qui est considérée est celle du diagnostic, pas du résultat du test. Les données sont considérées comme consolidées après 4 jours. Le nombre de cas peut dépendre en partie de la stratégie de testing : si on teste plus systématiquement, on détecte aussi plus de cas.

² Dans les personnes hospitalisées sont comptabilisés des patients déjà hospitalisés pour une autre raison, et qui ont effectué un test positif.

³ Le taux de positivité est le nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests effectués. Une même personne peut être testée plusieurs fois. Il dépend lui aussi de la stratégie de testing : si on ne teste pas assez, le taux de positivité va être plus élevé.