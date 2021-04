Coronavirus en Belgique ce 2 avril : pour Yves Van Laethem, "c’est notre comportement d’aujourd’hui qui fera diminuer rapidement ou pas la pression sur les soins intensifs"

Si par contre le suivi des mesures est moins efficace, un plateau élevé qui pourrait stagner avec entre 500 et 1000 patients aux soins intensifs jusqu’au mois de mai "ce qui serait particulièrement délétère devant une pression aussi importante et continue, à la fois pour les soins de ces patients, mais surtout par la continuité des soins des autres patients". L’expert rappelle que nos comportements d’aujourd’hui, auront un impact sur les hospitalisations dans les deux à trois semaines. Cela déterminera aussi les perspectives pour les écoles, l’enseignement supérieur et sur les assouplissements en général attendus pour le début du mois de mai. A propos des événements de ce jeudi 1er avril au bois de la Cambre, Yves Van Laethem note que "ce que certains ont fait hier, ne va pas nous aider à obtenir cet objectif".

Comme cela était indiqué dans le bilan quotidien de Sciensano, sur les sept derniers jours, 4814 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour, soit une augmentation de 11% par rapport à la semaine précédente. Des contaminations observées sur tout le territoire et dans toutes les tranches d’âges, mais elles sont moins marquées chez les enfants (4% d’augmentation). Cela s’explique par la fermeture actuelle des écoles.

Si les contaminations s’observent sur tout le territoire, elles ne sont pas égales partout. Certaines provinces sont passées en dessous de 1 au niveau du taux de reproduction (R), il s’agit des provinces de Flandre occidentale et le Brabant wallon. Il a donc là un ralentissement des contaminations. Les contaminations sont cependant encore importantes à différents endroits, comme à Bruxelles et des provinces wallonnes. Le plus inquiétant actuellement est ce qui se déroule dans la province de Namur avec une incidence de 1000 infections/100.000 habitants. Ces chiffres sont trois fois plus élevés que ceux de la province de Liège, par exemple et le double de la moyenne nationale. Dans le nord du pays, c’est en Flandre orientale que l’on observe le plus haut taux d’infections et aussi le plus grand nombre de cas en chiffres absolus.