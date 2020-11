Coronavirus en Belgique ce 1er novembre : 173 nouveaux décès en 24 h, la moyenne quotidienne en hausse de 152%, record de guérisons

Avec 173 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, le bilan funèbre de l'épidémie poursuit sa folle croissance exponentielle.

La Belgique a recensé en moyenne 102 décès quotidiens dus au coronavirus entre le 22 et le 28 octobre inclus, ressort-il dimanche matin du bilan provisoire de l'Institut de santé publique Sciensano. C'est une augmentation de 154% par rapport à la semaine précédente, portant désormais à 11.625 personnes le nombre de morts attribuées au Sars-CoV-2 depuis le début de la pandémie.

Mais vu les derniers chiffres enregistrés et non encore consolidés, il apparaît que cette moyenne va continuer à monter rapidement. Une fois reventilés par date de la mort, on se rend compte qu'il y a déjà 148 décès enregistrés en date du 30 octobre, alors que ces chiffres sont encore loin d'être complets, et qu'ils ne sont donc pas pris en compte dans le calcul de la moyenne.

Le temps de doublement des décès, c'est-à-dire le nombre de jours après laquelle ce nombre est doublé, est actuellement de 5 jours. Si la croissance actuelle se maintient, cela signifie que l'on dépassera le pic du nombre de morts en un jour de la première vague (321) dans moins de 5 jours.

Toute l'attention se porte désormais sur les admissions à l'hôpital, qui semblent connaître un léger fléchissement dans certaines provinces, mais pas toutes. Ce chiffre reste toutefois très élevé avec 675 nouvelles admissions en 24 heures

Les admissions à l'hôpital atteignent une moyenne quotidienne de 648 entre le 25 et le 31 octobre, soit une hausse de 49%. Il y a quelques jours, cette augmentation était encore de plus de 80%, et on pourrait donc penser à un ralentissement de la hausse, mais il faut être extrêmement prudent, car certains hôpitaux saturés tentent de mettre d'autres solutions en place, comme les soins à domicile ou de garder les patients positifs en maisons de repos.

Record de guérisons

La bonne nouvelle, c'est qu'on enregistre un nombre record de 652 personnes sorties guéries de l'hôpital, un nombre record depuis le début de l'épidémie, ce qui fait que le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de covid-19 n'augmente que très peu: 6497 en tout, pour 6438 la veille. Le nombre de patients en soins intensifs, par contre, continue à monter de façon inquiétante, passant de 1105 à 1.160.

16.915 nouveaux cas détectés ont été enregistrés en 24 heures. Entre le 22 et le 28 octobre, une moyenne de 15.967 nouveaux cas ont ainsi été recensés par jour, une augmentation qui n'est plus que de 24% par rapport à la semaine précédente. Mais comme l'a précisé l'Institut de santé publique Sciensano, ce chiffre est largement sous-estimé aujourd'hui, à cause des changements dans la stratégie de testing.

L'incidence, qui rend compte du nombre de nouveaux cas par tranche de 100.000 habitants, s'établit à 1.753,8 (+142%).

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 28,5% à l'échelle nationale. Mais ce chiffre est lui aussi influencé par ces changements dans la stratégie de testing.