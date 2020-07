Coronavirus en Belgique ce 16 juillet: la moyenne de nouveaux cas grimpe à 99,7 ( + 12%), décès et hospitalisations continuent à baisser

C'est à nouveau une augmentation importante des contaminations au coronavirus en Belgique qu'affiche le tableau de bord de Sciensano ce jeudi 16 juillet: la moyenne des cas atteint désormais quasiment la barre des 100 pour la période du 6 au 12 juillet, pour laquelle les chiffres ont été consolidés. Elle se monte en effet à 99,7, soit une augmentation de 12% par rapport à la semaine précédente.

En chiffres bruts, il y a eu 67 nouveaux cas rapportés depuis la veille, pour un total de 63.039 depuis le début de l'épidémie.

Les chiffres des hospitalisations et des décès, eux, restent dans le vert. En chiffres bruts, il y a eu 4 nouveaux décès rapportés depuis la veille, pour un total de 9792. En chiffres consolidés, la moyenne des décès du 6 au 12 juillet s'élève à 1,9, soit une baisse de 54% par rapport à la semaine précédente.

Quant aux hospitalisations, dont les chiffres sont plus à jour, il y a eu 9 nouvelles admissions. Un chiffre qui reste dans la tendance, puisque la moyenne du 8 au 15 juillet s'élève à 9,3 hospitalisations, ce qui représente une baisse de 35% par rapport à la semaine précédente.

Ces chiffres tendent à confirmer l'observation de plus de cas, mais qui présentent moins de gravité. La plupart des nouvelles contaminations interviennent en effet dans la population active située entre 20-60 ans. Ce qui s'explique notamment par le fait que ce soit la population la plus exposée. "C’est aussi une population qui fait moins attention, mais ça ne veut pas dire qu’il y a une plus grande propagation, expliquait Mairus Gilbert dans Matin Première. Le risque est quand même qu’ils en contaminent d’autres et qu’au bout d’un certain temps, on constate une reprise des hospitalisations..."