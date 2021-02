Comme tous les vendredis, le centre de crise a donné sa conférence de presse pour faire le point sur la pandémie de coronavirus, donner et rappeler certaines recommandations.

Le point sur les chiffres d’abord. "Ce fameux plateau dont on vous parle réunion après réunion se poursuit, a commencé le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem. Les contaminations et les hospitalisations partent parfois un peu vers le haut, parfois un peu vers le bas."

Actuellement, la baisse des contaminations est de 13% et depuis aujourd’hui, une baisse des hospitalisations après six jours où elles avaient plutôt eu tendance à augmenter.

"Dans le contexte global climatique (il fait très froid), dans le contexte du variant britannique qui prend petit à petit plus de place, dans le contexte très spécifique de la permanence de l’ouverture des écoles, ceci est plutôt encourageant", a déclaré le porte-parole.

Un plateau plus élevé qu'en juin et juillet

Yves Van Laethem nuance cependant: "Ce plateau reste nettement plus élevé que celui qu'on a connu en juin et juillet. Il donne encore une certaine pression sur les soins de santé et il pourrait encore bien évoluer de manière aussi bien favorable que, malheureusement, défavorable."

Le nombre de contaminations atteint actuellement les 2000 par jour, à peu près 125 admissions par jour et toujours à peu près 40 décès par jour. Quand on y regarde de plus près, la moyenne est de 2054 nouvelles contaminations par jour.

Toutes les provinces en baisse sauf celle de Namur

La baisse des nouvelles contaminations est générale sauf dans la province de Namur où l'augmentation des nouveaux cas est de 18%. "On voit que la diminution la plus importante se fait au Limbourg avec -32%, ce qu'on peut comprendre vu l'importance de l'augmentation de cas qu'on y avait connu durant les semaines précédentes", analyse le porte-parole.

La diminution des cas est présente dans tous les groupes d'âges, y compris chez les enfants et les adolescents (-14%) "et ceci avant les vacances de carnaval qui devraient améliorer encore les résultats."

Le point "extrêmement positif" selon le porte-paroles: les personnes âgées observent les baisses les plus importantes des cas covid.