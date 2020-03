Coronavirus en Belgique : "C'est la panique totale pour les aides-ménagères"

Mais ces recommandations sont-elles suffisantes pour rassurer à la fois les travailleurs et les clients ? Du côté des professionnelles, en tout cas, la crainte est bien présente.

Laetitia Cariola est maman de deux enfants et travaille pour les titres-services 34 heures par semaine. "Pour le moment, c'est la crise. La panique totale pour les aides-ménagères puisque avec le coronavirus il y a énormément de clients qui annulent leurs prestations. Ils ont peur de nous donner des microbes mais aussi que nous en portions", raconte la jeune femme.

"Avec les écoles fermées et les travailleurs invités à faire du télétravail, nous sommes encore plus en contact qu'avant donc la peur grandit, pour nous, pour toutes les filles" explique-t-elle.

"On a peur aussi vu qu'on est tout le temps en contact avec des personnes âgées. On a peur pour nous, ils ont peur pour eux. On a peur de porter des microbes, d'en recevoir et donc il y a énormément de filles qui remettent des congés sans solde pour ne pas aller travailler", explique Laetitia.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Une situation qui n’apparaît pas comme une solution alors que de nombreuses travailleuses du secteur sont déjà précarisées.

"On ne peut pas se le permettre en tout cas. Surtout qu'énormément de femmes chez nous sont seules avec enfants donc une fois qu'elle paie leurs loyers, qu'elles font leurs courses, etc. Il ne reste déjà presque plus rien du salaire, vu qu'il est très bas". La jeune femme redoute une "catastrophe" et estime qu'il y un réel risque que certaines d'entre elles se retrouvent à la rue.

“J’ai peur de, sans le savoir, contaminer des gens chez eux. Je ne veux pas transmettre le virus à des clients. J’ai plusieurs personnes âgées et des familles avec des enfants malades parmi ceux-ci. Certaines personnes annulent les prestations pour se protéger mais nous, nous ne sommes pas protégées. Nous ne sommes jamais très protégées dans ce métier, nous passons en dernier”, explique une autre aide-ménagère qui a accepté de témoigner anonymement pour nos collègues des grenades.