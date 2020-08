Coronavirus en Belgique : "A Anvers, l'augmentation est toujours là mais elle ralentit"

Comme tous les mercredis depuis plusieurs semaines et l’augmentation des cas de coronavirus recensés en Belgique, le Centre de crise a repris ses conférences de presse. Aujourd’hui, outre les chiffres du jour, le Centre de crise a donné plus de détails, concernant notamment le taux de positivité en Belgique et s’il était déjà possible de ressentir les effets des mesures prises par le gouvernement le 29 juillet dernier. Le taux de positivité, qui correspond au pourcentage de tests positifs par rapport aux tests réalisés, est de 2,7% en Belgique mais il varie selon les régions du pays : "Il est plus élevé à Anvers (5,3%)", explique Frédérique Jacobs, la porte-parole interfédérale du centre de crise, "à Bruxelles, il est de 3,7% et à Liège de 3,4%. Ce taux est plus élevé dans les villes. Mais c’est un chiffre difficile à interpréter car on ne connaît pas la répartition selon les catégories, si les personnes sont symptomatiques ou asymptomatiques ou bien si les gens testés reviennent de vacances ou pas. Mais nous espérons avoir bientôt ces données."

Coronavirus en Belgique : quelle est la proportion de nouveaux cas positifs par rapport au nombre...

Ensuite, la porte-parole a précisé qu’il était difficile de voir si les mesures prises par le gouvernement avaient déjà un effet sur les chiffres quotidiens : "A Anvers, l’augmentation est toujours là mais elle se ralentit. C’est peut-être dû aux mesures mais c’est encore un peu tôt je pense, il faut voir comment cela évolue. Pour le reste du pays, l’augmentation reste bien marquée et importante, surtout à Liège et à Bruxelles."

Coronavirus en Belgique : observe-t-on un effet des nouvelles mesures ? - 05/08/2020

Conseils avant les fortes chaleurs Le Centre a tenu à donner des conseils à la veille de plusieurs journées de fortes chaleurs en Belgique et à expliquer plus en détail le code couleur utilisé en Belgique et en Europe. Concernant l’utilisation de ventilateur et de climatiseur, le Centre explique : "Quand il fait très chaud, on a envie d’utiliser les ventilateurs. On recommande de n’utiliser ses ventilateurs que dans le cadre privé de la maison et en compagnie, évidemment, de personnes non contaminées par le COVID car la ventilation peut projeter plus loin les gouttelettes", détaille Frédérique Jacobs. "Le système de climatisation n’est pas une source de contamination virale et pourrait, au contraire, diminuer les risques de contamination car l’air froid y est souvent renouvelé mais il faut alors s’assurer que le système insuffle un nouvel air frais et ne réutilise pas l’air de la pièce. Enfin, il faut que ces climatiseurs soient correctement entretenus."

Coronavirus en Belgique : les différents modes de contamination - 05/08/2020

Détails sur le code couleur Le Centre a ensuite donné des détails sur le code couleur qui a beaucoup été discuté récemment. La porte-parole du centre a expliqué les chiffres déterminant les couleurs en Belgique : "Dans une zone verte, il y a moins de 20 nouveaux cas par 100.000 habitants au cours des deux dernières semaines. En zone orange, il y a une propagation accrue des transmissions et nous sommes entre 20 et 100 cas recensés par 100.000 habitants pour deux semaines. Enfin dans une zone rouge, il y a une forte propagation du virus avec plus de 100 cas de COVID par 100.000 habitants sur les deux semaines écoulées." Le Centre a ensuite expliqué comment travaillait le Centre d’évaluation (Celeval) qui évalue la situation dans l’espace Schengen deux fois par semaine : "L’Europe est divisée en zone d’environ 1 à 3 millions d’habitants (NUTS 2). Pour la France, le Portugal, l’Espagne et bientôt la Croatie et la Suisse, l’évaluation est faite au niveau 150.000 à 800.000 habitants (NUTS3)." Cela explique donc pourquoi en Suisse, "les conseils pour les cantons du Valais et du Vaud peuvent passer du rouge au vert alors que la région de Genève reste au rouge."

Coronavirus en Belgique : précisons sur les codes couleurs - 05/08/2020