Coronavirus en Belgique : 123 décès et 1189 nouveaux cas en 24 heures

Comme chaque jour à 11 heures, le centre de crise contre le coronavirus a tenu sa conférence de presse.

Bilan du jour

560 personnes hospitalisées au cours des dernières 24 heures. 436 personnes ont quitté l’hôpital, "c'est un chiffre important". Au total, ce sont 6132 personnes hospitalisées.

54% des lits de soins intensifs sont utilisés ; 67 personnes ont du rentrer aux soins intensifs.

123 décès ont été comptabilisés pour la journée de mardi. Depuis le début de l’épidémie, on dénombre 828 décès au total des suites d’une infection au Covid-19.

Par ailleurs, on dénombre au total 13.964 cas confirmés dont 1189 au cours des dernières 24h; 688 (58%) en Flandre, 349 (29%) en Wallonie, et 128 (11%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l’étranger pour 24 cas (2%).