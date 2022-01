Coronavirus en Argentine : les cas de Covid explosent, plus de 80.000 en 24 heures

L'Argentine connaît une hausse spectaculaire du nombre de personnes positives au Covid-19, avec 81.000 nouveaux cas recensés mardi, près du double de la veille, confirmant que le raz-de-marée actuel atteint l'Amérique latine.

Le ministère de la Santé a publié mardi les derniers chiffres du virus, avec 81.210 nouvelles infections recensées, soit 30.000 de plus que le précédent record enregistré depuis le début de la pandémie, qui datait de jeudi dernier, 50.506.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens a été multiplié par 16 en un peu plus de deux semaines, par rapport aux chiffres - environ 5.000 nouveaux cas par jour - qui prévalaient encore mi-décembre.

►►► À lire aussi : Coronavirus: l'Argentine à son tour réduit la période de quarantaine à 7 jours

Avant cette dernière vague spectaculaire, le record remontait au pic de la pandémie en Agentine, fin mai-début juin: 41.000.

Mais cette récente augmentation des contaminations ne se traduit toujours pas dans le taux d'occupation d'unités de soins intensifs, qui reste relatif, 35,9%.

Pas de forte hausse de décès

Il n'entraîne pas non plus une forte hausse des décès liés au Covid: 49 recensés en 24 heures, contre 41 lundi. Lors du pic de contagion de la vague précédente fin mai, plus de 500 décès quotidiens étaient rapportés.

En Argentine, où le variant Omicron a été signalé pour la première fois début décembre, 5,8 millions de personnes ont contracté le virus depuis le début de la pandémie, pour au moins 117.294 décès, sur une population de 45 millions. 72,6% de personnes ont reçu deux doses de vaccin, plus de 13% une dose de rappel.