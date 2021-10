Coronavirus en Angleterre : plus de deux millions de personnes ont déjà reçu une troisième dose

Plus de deux millions de personnes ont déjà reçu une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 en Angleterre, indique le service public de santé NHS samedi. L’administration de cette troisième injection a commencé il y a trois semaines en Angleterre.

Ces doses sont administrées au moins six mois après la deuxième et sont réservées aux personnes de plus de 50 ans, aux travailleurs sociaux et de la santé de première ligne, ainsi qu’aux personnes âgées de 16 à 49 ans présentant un problème de santé sous-jacent.

Au total, 2,08 millions de doses de rappel ont déjà été administrées au cours des dernières semaines. Le NHS encourage les personnes qui ont droit à une troisième injection à se la faire administrer.

"Grâce aux efforts incroyables du personnel du NHS qui a vacciné dans les mosquées, les terrains de sport et les centres communautaires, les personnes éligibles et les plus exposées au coronavirus ont pu recevoir leur injection de rappel", a par ailleurs souligné le service public de santé.