Coronavirus en Allemagne : les autorités restreignent encore l'accès aux restaurants et bars

Face à la montée des infections dues au variant Omicron du Covid-19, l'Allemagne va encore restreindre l'accès aux restaurants et cafés mais alléger les délais de quarantaine pour éviter une éventuelle paralysie du pays, a annoncé vendredi le chancelier allemand Olaf Scholz.

Au plus tard à partir du 15 janvier, les clients des restaurants, cafés et bars devront désormais, en plus d'un certificat de vaccination ou de guérison, présenter un test de dépistage négatif du jour. Mais les personnes ayant déjà reçu une troisième dose de sérum seront exemptées de test.

Délais de quarantaine

Les délais de quarantaine pour les malades et les cas contacts vont être réduits afin de ne pas risquer de paralyser le pays en raison d'un trop grand nombre de personnes placées en isolement.

►►► À lire aussi : Coronavirus: plus de 20.000 participants à diverses manifestations contre les restrictions en Allemagne

Ainsi toute personne en contact avec un malade infecté ne devra plus se mettre en quarantaine si elle a reçu trois doses de vaccin, vient d'être vaccinée ou a déjà contracté le virus.

Pour tous les autres, y compris les personnes infectées, la quarantaine, qui était jusqu'ici de 14 jours, pourra être réduite à sept jours sur présentation d'un test PCR négatif.

Port du masque

Dans tous les commerces et les transports publics, de courte ou de longue distance, le port d'un masque FFP2 est désormais "recommandé avec insistance".

"Je ne peux pas exclure qu'il y ait une augmentation significative des infections dans un avenir proche" à cause de la propagation rapide du variant Omicron, a prévenu le dirigeant à l'issue d'une réunion avec les dirigeants des 16 États régionaux, assurant que les mesures décidées étaient certes "strictes mais pragmatiques".