Coronavirus en Afrique : le continent est-il vraiment moins touché ? "On ne sait pas ce qu’il se passe"

Au début de la crise, il n’y avait que deux laboratoires capables d’effectuer les tests pour tout le continent

Selon Catherine Linard, professeur en géographie de la santé à l’UNamur, "Le gros problème de l’Afrique, c’est qu’on a peu d’informations car les capacités de testing sont réduites. En Europe, la pandémie est déjà difficile à suivre, alors en Afrique c’est bien pire. Au début de la crise, il n’y avait que deux laboratoires capables d’effectuer les tests pour tout le continent. Cela dit, en quelques semaines la capacité de diagnostic a augmenté. Début mars, 43 pays africains étaient capables de réaliser les tests."

En Europe, les données officielles pour évaluer la pandémie sont basées avant tout sur les hospitalisations et les décès. Mais "En Afrique, la population n’a pas aussi facilement accès à un hôpital qu’en Europe. Au sein d’un pays et d’une ville, il y a de grandes inégalités d’accès aux soins de santé. De plus, il n’y a pas de comptage des décès comme chez nous, et ce, même en période normale, hors Covid." Les comparaisons entre pays africains sont donc très délicates, bien plus qu’en Europe encore. "En fait, on ne sait pas ce qu’il se passe en Afrique. Et donc c’est très difficile pour eux aussi de prendre des mesures nécessaires."

Des pays plus chauds et donc moins touchés ?

Qu’en est-il du facteur température ? Les pays africains, plus chauds, seraient-ils moins touchés par le Covid-19 ? "On ne sait pas si l’épidémie se propage moins facilement dans les pays chauds. En fait, on observe que la transmission a lieu dans des pays chauds, mais peut-être se propage-t-elle plus rapidement dans des pays plus froid ou plus humides ? On n’a aucune certitude." Par contre, la pyramide des âges pourrait jouer en faveur des pays africains. "La population est plus jeune en Afrique, cela peut jouer et donc limiter le nombre de décès."

La population est plus jeune en Afrique, cela peut jouer et donc limiter le nombre de décès.

Généraliser les enquêtes par téléphone portable ?

Une alternative pour évaluer l’impact de la pandémie sur le continent africain serait de généraliser les enquêtes par téléphone portable, comme le suggère cet article scientifique publié le 19 mai 2020 sur SocArXiv. Il faudrait alors par exemple demander aux personnes si elles ont eu un décès dans leur famille. Cela permettrait d’évaluer la surmortalité actuelle. "La surmortalité, c’est l’indice le plus robuste pour déterminer l’impact de l’épidémie. Il compare le nombre de décès de cette année avec le nombre de décès des années précédentes, à la même période. Néanmoins, pour cela, il faut aussi disposer de données crédibles concernant la mortalité des années précédentes. Or en Afrique, les recensements sur ce sujet se font au mieux tous les dix ans."

Quoi qu’il en soit, il semblerait que le pic de l’épidémie n’est pas atteint en Afrique. "Les chiffres dont on dispose sont encore en augmentation. Ce n’est pas facile de les analyser, car il y a des fluctuations dans le reporting des données." D’un pays à l’autre, les chiffres des infections et des décès sont très variables.