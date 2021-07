Coronavirus :deux doses de vaccin semblent protéger contre le variant Delta, selon l'Agence européenne du médicament

Quatre vaccins sont actuellement autorisés au sein de l’UE par l’EMA : Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson. L’EMA a exhorté jeudi les fabricants à continuer de vérifier que leurs vaccins restent efficaces contre tous les nouveaux variants du coronavirus, dont le variant appelé "Delta Plus".

"Un certain nombre de variants sont apparus au cours des derniers mois, et nous nous attendons à ce que d’autres arrivent", a déclaré Marco Cavaleri. "Il y a désormais le variant dit Delta Plus, qui est le variant Delta avec une mutation supplémentaire dans la protéine Spike, qui est également important et nous devons également vérifier cela", a-t-il ajouté.