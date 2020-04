Coronavirus : des hôtels et des maisons de repos envisagés pour soulager les hôpitaux

Il y a trop de malades dans les lits de revalidation dits "recovery" des hôpitaux, ceux que les malades COVID-19 occupent en sortant de l'unité de soins intensifs. Il faut donc soulager les hôpitaux.

Les Régions sont à la recherche de solutions. Avec la ministre de la Santé, Maggie De Block, ses collègues des entités fédérées se penchent en ce moment sur cette question en conférence interministérielle de la Santé

Plusieurs types de malades sont concernés : il y a les gens comme vous et moi, qui ont besoin d'une étape intermédiaire avant de rentrer en famille (par exemple, parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de contaminer leurs proches), les personnes seules qui ont besoin de soutien social avant un retour à domicile et enfin, les personnes âgées.

Pour la première et la deuxième catégorie, une piste est de solliciter des hôtels, pour soulager les hôpitaux, en mettant en place des équipes d’accompagnement. Pour la troisième catégorie de personnes, les plus âgées, ce sont des maisons de repos qui sont actuellement contactées. L'une d'elle, qui vient de fermer à Bruxelles, pourrait se montrer disponible.

La Région de Bruxelles-Capitale cherche entre 60 et 100 places de ce type. On en saura plus sur cette piste à l'issue de la réunion des ministres de la Santé.