Les hommes sont-ils plus susceptibles de mourir du coronavirus que les femmes ?

L’épidémie de coronavirus est loin d’être circonscrite, mais elle livre déjà ses premières statistiques. Ainsi, le profil des personnes infectées se dessine petit à petit, tout comme celui des personnes qui en décèdent.

Tordons directement le cou à deux idées qui se sont installées au fil des semaines : non, les femmes ne sont pas largement moins touchées que les hommes, et non, les jeunes ne sont pas épargnés par le covid-19.

Ainsi, sur le schéma ci-dessous, publié par Sciensano, l’Institut belge de la Santé, on remarque que ce sont les femmes âgées de 40 à 49 ans qui sont les plus représentées parmi les personnes atteintes par le covid-19. Jusqu’à 50 ans, les femmes semblent en effet plus touchées par le coronavirus que les hommes. Une tendance qui s’inverse nettement entre 50 et 90 ans.

Une première explication a été évoquée ce matin par le docteur Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid-19 : "Nous voyons que dans les tranches d’âge plus jeunes, il y a une proportion plus importante de femmes, cela est peut-être dû notamment au fait que parmi le personnel de soins qui est testé, il y a une proportion plus importante de femmes".

Environ 150 jeunes de moins de 20 ans sont également touchés par le coronavirus en Belgique.