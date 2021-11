Coronavirus dans les écoles de FWB : les classes seront dorénavant fermées à partir de trois cas positifs en sept jours

La Ministre de l’Enfance et de la Santé Bénédicte Linard vient d’annoncer un changement du seuil de cas pour une fermeture de classe en Fédération Wallonie-Bruxelles (aussi appelé "emergency brake"). Désormais, à partir de trois cas positifs parmi les élèves d’une même classe sur une période de sept jours, cette classe devra être fermée.

Jusqu’à présent, une classe était fermée lorsqu’un quart des élèves étaient contaminés. Désormais, il suffira de trois élèves positifs en l’espace de sept jours. C’est alors aux équipes de promotion de la santé à l’école (PSE) d’activer l’emergency brake.

"Rappelons également que – parallèlement à cette procédure d’emergency

brake – tous les enfants symptomatiques et les contacts à haut risque

continuent d’être testés", indique l’ONE dans un communiqué.

Quelle procédure lors d’un emergency brake ?

Tous les élèves de la classe sont alors placés en quarantaine durant 10 jours, et cela peu importe le statut vaccinal. Par contre, il est possible d’écourter la quarantaine si un test est réalisé le septième jour et qu’il se révèle négatif.

"La quarantaine doit également être effectuée par les membres du

personnel encadrant en maternelle car ils ne portent pas de masque et ne

gardent pas la distance avec leurs élèves", précise l’ONE.

Enfin, "les personnes ayant eu une infection récente (<180 jours) doivent

également réaliser la quarantaine dans le cadre de l’emergency brake

mais ils peuvent quitter la quarantaine à J8 sans réaliser de test."

►►► À lire aussi : Coronavirus dans les écoles : le comité de concertation demande des mesures, les activités extrascolaires notamment dans le viseur

"La fermeture d’une classe à partir de 3 cas avait été proposée par le Risk Management Group fin de semaine passée, en raison de la situation épidémiologique et de la forte circulation du virus", ajoute l’ONE. "Elle est complémentaire aux mesures organisationnelles décidées par la Ministre de l’Education afin de diminuer davantage le risque de transmission dans les écoles."