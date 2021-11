Coronavirus dans le monde : quand les Suédois se sentent humiliés par les Norvégiens

Trop, c’est trop… Dans la presse suédoise, de plus en plus de transfrontaliers annoncent leur intention de rentrer définitivement au pays, pour y travailler, et ne plus avoir à subir les brimades des Norvégiens.

Karin Stacke, infirmière dans un hôpital à une centaine de kilomètres au sud d’Oslo, a dû subir comme d’autres Suédois les appels quotidiens des inspecteurs de santé norvégiens qui voulaient savoir ce qu’elle faisait de son temps libre, "comme si nous étions des criminels", alors que son mari a dû quitter son emploi quand la Norvège a fermé ses frontières, le 29 janvier dernier.

Anders Fredriksson, qui travaillait sur un chantier de construction à Oslo, a aussi jeté l’éponge : "Ils nous considéraient comme des foyers d’infection. Nous portions des gilets spéciaux au travail, nous avions des vestiaires séparés et devions nous asseoir à part quand nous mangions."

Les deux pays parlent presque la même langue, ils partagent une longue histoire commune, et la frontière qui les sépare n’en est plus une depuis les années 50. Mais le covid a tout changé.

Alors que la Norvège a multiplié les confinements et les mesures drastiques, fermant sa frontière plusieurs fois, la Suède s’est contentée de recommandations, sans obligations. Et ses habitants sont devenus suspects, notamment aux yeux des médias norvégiens.

"C’était effrayant de voir à quel point ils sont devenus nationalistes pendant cette période", déplore Karin.

Pour Trond Erik Grundt, qui dirige un bureau d’information suédo-norvégien qui reçoit particuliers et employeurs, ces démissions à la chaîne sont inquiétantes pour l’économie norvégienne, qui a besoin de cette main-d’œuvre : "Je pense qu’il faudra du temps pour réparer les dégâts", estime-t-il.