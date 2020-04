Coronavirus : comment le porte-avions Charles-de-Gaulle est-il passé de 50 à 700 contaminations ?

Second porte-avions contaminé

Le Charles de Gaulle est le second porte-avions contaminé officiellement dans le monde, après le porte-avions américain USS Theodore Roosevelt, dans le Pacifique. En quelques jours, début avril, le nombre de cas avait atteint "moins d’une centaine", selon un responsable militaire. Comme pour le porte-avions français, ce n’est pas étonnant. L’USS Theodore Rossevelt comprend un équipage de plus de 4000 personnes partageant un espace limité, avec des dortoirs pour les marins, et des chambrées de trois couchettes pour les officiers, seuls les plus haut gradés bénéficiant d’une cabine individuelle.

