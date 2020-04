Coronavirus : comment Donald Trump est passé du "risque très faible"... à la catastrophe inévitable

Le lendemain, sur Fox News, Donald Trump remet à nouveau en garde mardi contre un confinement prolongé aux Etats-Unis, qui pourrait selon lui "détruire" le pays. Le président estime qu'une "grave récession" pourrait faire plus de victimes que le nouveau coronavirus. "On perd des milliers et des milliers de personnes chaque année à cause de la grippe, et on ne met pas le pays à l'arrêt", a affirmé M. Trump. La grippe fait environ 37.000 morts en moyenne chaque année aux Etats-Unis. Le nouveau coronavirus a entraîné la mort de 600 personnes, avec près de 50.000 cas officiellement déclarés, selon le comptage de l'université John Hopkins. "Il faut retourner au travail, beaucoup plus tôt que les gens ne le pensent", "J'adorerais rouvrir" le pays "d'ici Pâques".