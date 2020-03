Coronavirus: ces représentants politiques qui se confinent ou se retirent, on a peut-être "sous-estimé" le danger

Les négociateurs britannique et européen en isolement

David Frost, le négociateur britannique en charge des négociations avec l'UE pour les relations entre Londres et Bruxelles, se trouve en isolement après avoir développé des symptômes qui pourraient être liés au coronavirus.

La veille, jeudi 19 mars, son homologue européen Michel Barnier avait annoncé être lui-même porteur du virus SARS-CoV-2. "Je voudrais vous informer que j'ai été testé positif au #COVID19. Je vais bien et mon moral est bon. Je suis les instructions, tout comme mon équipe", écrit Michel Barnier. "Pour ceux qui sont déjà contaminés, et tous ceux qui sont isolés, nous surmonterons cela ensemble."

L'actuelle pandémie de coronavirus, qui n'épargne pas les institutions européennes, a déjà eu des conséquences pour les négociations qui doivent régler les relations entre l'UE et le Royaume-Uni à l'issue de la période de transition, qui se termine fin de l'année. Il y a une semaine, les négociateurs avaient ainsi annoncé que le deuxième cycle de discussions prévu cette semaine n'aurait pas lieu à Londres, comme programmé normalement, mais si possible via des moyens alternatifs comme les vidéoconférences. Ces perturbations tombent mal dans un programme déjà très serré, Londres refusant catégoriquement depuis le départ d'envisager une prolongation de la période de transition au-delà de décembre 2020.