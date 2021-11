Coronavirus: cent personnes maximum sur les marchés de Noël

Les marchés de Noël et les villages d'hiver pourront accueillir un public de 100 personnes maximum, peut-on lire samedi matin dans l'arrêté royal reprenant les mesures sanitaires décidées vendredi par le Comité de concertation (Codeco).

"Les événements, en ce compris les marchés de Noël et les villages d'hiver, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès peuvent être organisés à l'extérieur pour un public assis ou debout de maximum 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris", précise le texte publié au moniteur.