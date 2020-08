Coronavirus : Bruxelles en rouge sur la carte de l'Europe

Bruxelles passe au rouge ce vendredi sur la carte corona du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Cela signifie que Bruxelles a enregistré plus de 120 infections au coronavirus pour 100.000 habitants au cours des deux dernières semaines.

Bruxelles s’inscrit ainsi dans le sillage de différentes régions du nord de l’Espagne et des Baléares, ainsi que certaines zones de Roumanie et de Bulgarie. Jeudi, toute la Belgique était passée à l’orange foncé, quand, après la Flandre et Bruxelles, la Wallonie a également enregistré plus de 60 infections pour 100.000 habitants en deux semaines.

Bruxelles presque comme Anvers

Selon les derniers chiffres de l’institut de santé Sciensano, Bruxelles comptait 67,5 infections pour 100.000 habitants la semaine dernière et 58,9 infections la semaine précédente. La province d’Anvers avait également des chiffres comparables au cours de cette période, avec 76,1 infections pour 100.000 habitants il y a 14 jours et 51,7 infections la semaine dernière, mais l’ECDC ne colore que par régions. Comme le montrent les chiffres, la courbe à Anvers est en baisse, contrairement à Bruxelles.

La Belgique compte le 5e plus grand nombre d’infections

Selon le dernier bulletin épidémiologique de Sciensano, la Belgique compte le cinquième plus grand nombre d’infections, après l’Espagne, Malte, le Luxembourg et la Roumanie. Dans tout le pays, il y a eu 70 infections pour 100.000 habitants au cours des quatorze derniers jours.