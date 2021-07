Coronavirus : bientôt plus de quarantaine pour les Britanniques vaccinés revenant de plusieurs pays touristiques

Les résidents britanniques totalement vaccinés seront bientôt dispensés de quarantaine à leur retour en Angleterre en provenance de nombreux pays placés sur liste "orange", dont des destinations touristiques comme la France, l'Espagne ou l'Italie, a annoncé jeudi le gouvernement britannique.

Cette mesure, qui s'inscrit dans le cadre de la levée des dernières restrictions liées au coronavirus au Royaume-Uni prévue le 19 juillet, baptisé "jour de la liberté", était réclamée de longue date par les professionnels du tourisme, sévèrement touchés par la pandémie.

Les résidents britanniques totalement vaccinés (...) ne devront plus s'isoler à leur retour en Angleterre

A partir de cette date, "les résidents britanniques totalement vaccinés (...) ne devront plus s'isoler à leur retour en Angleterre", a déclaré le ministre des Transports, Grant Shapps, devant les députés. Les voyages vers les pays "orange" ne seront plus non plus déconseillés.

Les enfants, qui ne sont pas encore inclus dans la campagne de vaccination au Royaume-Uni, échapperont également à la quarantaine allant jusqu'à dix jours.

Un test réalisé 72 heures maximum avant le départ et au deuxième jour après l'arrivée continuera d'être exigé.

Afin d'accueillir à nouveau des voyageurs étrangers, cette approche devrait être étendue "plus tard cet été" aux passagers en provenance des Etats-Unis ou de l'UE, a précisé Grant Shapps.

Jusqu'ici, plus de 64% des adultes au Royaume-Uni ont reçu deux doses d'un vaccin anti-Covid, et 86% une première dose. L'objectif est de vacciner totalement tous les plus de 18 ans d'ici mi-septembre.

Le nombre de cas explose

Malgré l'avancement de la campagne de vaccination, le pays est confronté depuis plusieurs semaines à une envolée des contaminations attribuée au variant Delta. Déplorant plus de 128.000 morts, le Royaume-Uni a enregistré mercredi près de 32.600 cas quotidiens, un plus haut depuis janvier.

Les voyageurs venant de pays placés sur liste "rouge" continueront d'être soumis à une quarantaine à l'hôtel, aux frais du voyageur. Les personnes arrivant de pays sur liste "verte" étaient eux déjà dispensés de quarantaine.

Les scientifiques inquiets

Cette annonce intervient alors que plus de 120 scientifiques et médecins de part le monde ont exprimé leur inquiétude quant à la réouverture totale de l'Angleterre.

Dans la revue médicale The Lancet, ils appellent le gouvernement à revenir sur ses projets qu'ils qualifient d'"expérience dangereuse et contraire à l'éthique".

En permettant la contamination de millions de personnes, surtout les jeunes non vaccinés, "cette stratégie risque de créer une génération confrontée à des problèmes de santé chroniques et des infirmités, avec un impact personnel et économique risquant de se faire sentir pendant des décennies".

Elle offre aussi un "terrain fertile" pour l'émergence de variants résistants aux vaccins et risque d'accentuer la pression sur les services de santé, le lien entre vaccination et hospitalisation ayant été affaibli mais pas "brisé".