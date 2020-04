Coronavirus aux USA : "Opening Up America Again", le plan astucieux de déconfinement et de relance de Trump?

S'il y a une chose que personne ne pourra contester à Donald Trump (ou ses équipes) lors de cette pandémie de coronavirus, c'est d'avoir trouvé un slogan à la hauteur de la situation pour le déconfinement. Avec son "Opening Up America Again", le président américain aura au moins réussi une chose en pleine tourmente COVID19: ne pas perdre de vue la présidentielle qui s'annonce, slogan de campagne inclus. Car cet "Ouvrir l'Amérique à nouveau" ressemble plus à une manoeuvre de campagne qu'a une réelle prise de décision. Pas un hasard s'il s'inscrit d'ailleurs ouvertement dans la lignée du célèbre slogan de 2016 "Make America Great Again". Dans un pays aux prises avec d'importantes difficultés socio-économiques et où le nombre de chômeurs explose, difficile pour un président faisant campagne jusqu'il y a peu sur son bilan économique de faire autrement.

Au delà du cri de ralliement, ce sont donc des lignes directrices de déconfinement et de relance économique des Etats-Unis que Trump a présenté. Un plan XXL articulé en trois phases mais qui nécessitera néanmoins l'approbation et le soutien des pouvoirs locaux et étatiques. Chaque gouverneur possède le droit de suivre ou pas les recommandations du locataire de la Maison Blanche et de les appliquer dans son Etat et les comtés qui le compose.

Donald Trump aurait pu imposer son plan, il s'en est bien gardé même si d'autre part il a ouvertement apporté son soutien aux protestataires anti-confinement. C'est d'ailleurs pour cette raison qu' "Opening Up America Again" est un ensemble de lignes directrices et non l'un des célèbres décrets du président des Etats-Unis.