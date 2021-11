Coronavirus aux Pays-Bas : prison ferme pour les premiers émeutiers jugés

Deux émeutiers néerlandais ont été condamnés à de la prison ferme mercredi, après les violences contre le durcissement des restrictions sanitaires qui ont secoué les Pays-Bas ces derniers jours, a annoncé le parquet de Rotterdam.

Les prévenus, un homme de 29 ans et une femme de 26 ans, qui ont chacun participé aux émeutes de vendredi à Rotterdam, ont tous les deux été condamnés à cinq mois d'emprisonnement, dont deux avec sursis.

Ils ont été jugés coupables d'avoir jeté des pierres sur la police, lors d'une manifestation qui a dégénéré et au cours de laquelle la police a tiré à balles réelles, faisant cinq blessés.

Terence van den B. et Sharon M. ont également écopé d'une interdiction de paraître pendant un an dans la zone commerçante du centre-ville de Rotterdam où les affrontements se sont déroulés. Sharon M. devra elle payer 1.000 euros pour compenser les dommages causés aux voitures de la police.

Les deux prévenus étaient originaires de Spijkenisse et Delft, deux communes voisines de Rotterdam. Les émeutes survenues dans cette ville vendredi ont rassemblé de nombreuses personnes venues d'ailleurs aux Pays-Bas, selon les autorités.

173 personnes arrêtées

Après Rotterdam, des heurts ont également eu lieu à La Haye samedi, où les émeutiers ont pris la police pour cible avec des feux d'artifice et des pierres. Les villes de Zwolle, Groningen (nord) et Roosendaal (sud), ont ensuite connu des tensions de moindre ampleur dimanche et lundi.

Au total, 173 personnes ont été arrêtées et 12 blessées dans l'ensemble du pays depuis vendredi.