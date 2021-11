Coronavirus aux Pays-Bas : deux blessés par balle lors de la manifestation violente de Rotterdam, des violences "horribles à voir"

Plusieurs centaines de manifestants ont crié des slogans dont "liberté", lancé des pierres sur la police et les pompiers et mis le feu à plusieurs scooters électriques, selon les médias locaux.

La manifestation, qui a débuté à 20 heures dans le centre-ville "a donné lieu à des émeutes. Des incendies ont été allumés à plusieurs endroits. Des feux d’artifice ont été déclenchés et la police a tiré plusieurs tirs de sommation", a déclaré la police de Rotterdam.

Les incidents de Rotterdam ont éclaté lors d’une manifestation contre les restrictions sanitaires et les plans du gouvernement de restreindre l’accès des personnes non-vaccinées à certains sites.

Après les violences de vendredi, une manifestation contre les mesures sanitaires prévue ce samedi à Amsterdam a dès lors été annulée. "Hier soir, l'enfer s'est déchaîné à Rotterdam", a déclaré l'organisation anti-mesures sanitaires United We Stand Europe sur Facebook. Une manifestation prévue dans la ville méridionale de Breda samedi est quant à elle maintenue, selon les médias locaux.

Bombardés de pierres et de feux d'artifice

"Les émeutes et la violence extrême contre les policiers, la police anti-émeute et les pompiers hier soir à Rotterdam sont horribles à voir", a réagi samedi le ministre néerlandais de la Sécurité et de la Justice, Ferd Grapperhaus, déplorant des destructions "considérables".

"Les hommes et les femmes qui descendent dans la rue tous les jours pour notre sécurité ont été bombardés de pierres et de feux d'artifice", a-t-il déploré dans un communiqué.

"La police et le ministère public mettent tout en oeuvre pour traquer, poursuivre et punir ces émeutiers", a-t-il souligné.

"Après de grosses perturbations hier (...) l'équilibre est désormais en train de se faire. Il y a beaucoup de dégâts, des personnes ont été blessées et des personnes sont détenues" a déclaré sur Twitter la police locale samedi matin.

"En ce moment le tableau complet est en train d'être dressé. L'enquête sur les émeutiers commence", a-t-elle souligné.

Plusieurs personnes ont affirmé sur les réseaux sociaux que quelqu'un serait mort lors de l'émeute à Rotterdam. "Cela n'a été signalé ni de notre côté, ni de la Direction nationale des enquêtes criminelles", a rétorqué la police de Rotterdam.