Coronavirus aux Etats-Unis : un doigt d’honneur à Trump, près de 100.000 décès

George Conway, un critique du président et l’époux d’une conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway, a tweeté une photo de la Une du New York Times aux côtés d’une photo de Donald Trump jouant au golf samedi. Le président était allé jouer au golf pour la première fois depuis le 8 mars dans son club de Virginie, près de Washington. Il a été accueilli le long de la route à son arrivée par des Américains en colère contre sa gestion de la pandémie du Covid-19 aux Etats-Unis. L'une d'entre-eux a fait un doigt d'honneur à son cortège.

Un tweet du New York Times qui montre la première page de l’édition du 24 mai 2020, avec une liste de 1000 noms imprimés dessus, ce qui représente 1% des vies perdues à cause de la nouvelle pandémie de coronavirus, COVID-19, aux États-Unis. © AFP

Pour marquer le passage imminent de la barre terrible des 100.000 morts du coronavirus aux Etats-Unis, le quotidien américain The New York Times a en effet consacré dimanche sa Une à la mémoire d’un millier d’entre elles et évoque pour chacune ce qu’a été sa vie.

La promenade de Coney Island rouverte à la population le 24 mai 2020 à New York. Certaines parties de l’État de New York qui ont vu diminuer le nombre de cas de virus ont déjà commencé à assouplir les restrictions de confinement, mais celles-ci n’ont pas © AFP

New York : déconfinement controversé

Pour ce week-end prolongé du Memorial Day, qui marque l’ouverture de la saison estivale américaine, les plages ont rouvert à New York et dans le New Jersey, Etats voisins qui ont été le plus touchés par l’épidémie : à eux deux, ils ont recensé 40% des près de 100.000 morts aux Etats-Unis.

"C’est juste super d’entendre le bruit des vagues. C’est une belle forme de méditation, de pouvoir regarder l’océan, aller dans l’eau", dit Brittany Neiss, 25 ans, en marchant pieds nus avec son ami sur la plage de Jones Beach, à Long Island.

On a besoin de se sentir… Humains, au lieu d’être coincés chez nous

Les autorités ont fait "le bon choix" en rouvrant cette plage et beaucoup d’autres, dit-elle. "On a besoin de se sentir… Humains, au lieu d’être coincés chez nous".

A moins d’une heure à l’est de la ville de New York, cette plage de 10 km de long a rouvert à la baignade moyennant une capacité réduite de 50%, et des barrières et avertissements omniprésents pour faire respecter la distanciation sociale.

Même joie de sortir au grand air à Coney Island, célèbre plage de Brooklyn, accessible en métro. Le maire Bill de Blasio y maintient l’interdiction de baignade pour l’instant, et le parc d’attractions de Luna Park reste fermé, mais les gens étaient ravis de déambuler sur la grande promenade bordant la plage.

Je suis très inquiète quand les gens sortent et ne maintiennent pas les distances

A l’heure d’un déconfinement controversé, les plages font partie des lieux à haut risque, comme l’ont montré récemment les images de foules sur des plages de Californie ou de Floride.

"Je suis très inquiète quand les gens sortent et ne maintiennent pas les distances", a encore déclaré dimanche le Dr Deborah Birx, coordinatrice de la cellule de crise de la Maison Blanche. "Nous savons que le soleil aide à tuer le virus, mais cela n’empêche pas que les gens doivent être responsables."