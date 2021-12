Coronavirus aux Etats-Unis : les autorités sanitaires américaines recommandent d'éviter les croisières

Les autorités sanitaires américaines ont recommandé jeudi d'éviter les croisières, y compris pour les personnes vaccinées, en raison de l'augmentation du nombre de cas de Covid à bord des bateaux depuis l'arrivée du variant Omicron.

"Le virus qui cause le Covid-19 se propage facilement entre les personnes en contact étroit à bord des navires, et le risque de contracter le Covid-19 sur les navires de croisière est très élevé, même si vous êtes complètement vaccinés et avez reçu une dose de rappel", justifient dans un message les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence sanitaire des Etats-Unis.