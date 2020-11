Coronavirus aux Etats-Unis : Donald Trump ou la victoire de l’anti-science ?

"Ce n’est pas seulement de l’ineptie, c’est du sabotage" : voici ce que déclarait à propos de Donald Trump, Jeffrey Shaman, épidémiologiste à l’Université Columbia de New York, début octobre dans Nature. "Il a saboté les efforts pour assurer la sécurité des gens", disait-il, en commentant l’attitude du président américain envers le coronavirus et la science.

De l’avis de nombreux scientifiques, jamais aucun Président ni chef d’Etat n’a autant colporté de discours anti-science. Au cours de sa présidence, Donald Trump n’a cessé de véhiculer des discours complotistes ou minimalistes à propos du coronavirus. Sous cet aspect, l’élection présidentielle est aussi un référendum géant pour la science.

Le plus grand propagateur de désinformation

D’après une étude de l’Université Cornell, une université privée américaine située à Ithaca dans l’Etat de New York, le président américain est le plus grand propagateur de désinformation sur la pandémie de COVID-19. Les chercheurs ont analysé plus de 7 millions de sources anglophones en ligne. Leur conclusion : Trump est mentionné dans 37,9% de l’infodémie globale, et principalement des informations bidons sur les "cures miracles" (24,6%).

Des prises de position inédites

Plusieurs revues scientifiques se sont d’ailleurs départies de leur sacro-sainte neutralité dans la campagne présidentielle. C’est le cas de la revue Scientific American, qui n’avait jamais pris parti pour ou contre un candidat en 175 ans d’existence ou du New England Journal of Medicine. Il faut dire qu’au fil de ses déclarations, Donald Trump a réussi à passer du "risque très faible" à la "catastrophe inévitable.

Un bon moment

Dans son émission Last Week Tonight (HBO), le présentateur John Oliver pose un regard critique et satirique sur la manière dont Donald Trump a géré la pandémie : une préparation incroyablement lente ; une coordination défaillante, et une communication, contraire à toutes les guidelines des CDC (Center for Disease control and prevention), qui recommandent 5 attitudes :

Be first (soyez le premier) ;

Be right (soyez juste) ;

Express Empathy (exprimez de l’empathie) ;

Promote Action (incitez à l’action) ;

Show Respect (montrez du respect).

En matière d’empathie, John Oliver qualifie Donald Trump de borderline sociopathe, en montrant cette image d’une rencontre avec des professionnels de la santé, dans le bureau ovale, où après à une remarque d’un invité sur le risque de stress post-traumatique pour le personnel médical confronté à la mort, le président américain se met à distribuer… des stylos au personnel soignant. Une situation inadaptée, et pas la première.

"Une grippe"

Tout commence le 27 février 2020. Donald Trump qualifie le SARS-COv-2 de virus "doux" "comme une grippe". Par la suite, en septembre, des entretiens enregistrés avec le célèbre journaliste Bob Woodward, révéleront que le président américain a minimisé intentionnellement la menace pour ne pas créer la panique.

En avril, les décès aux Etats-Unis augmentent rapidement, et la Chine devient la bête noire de Donald Trump, qui aime à parler de "virus chinois" ; l'’Organisation Mondiale de la Santé devient également une cible. Donald Tump promet de geler le financement américain de l’OMS. En mai, il l’annonce officiellement.

La sainte hydroxychloroquine

Le président fait l’apologie de l’hydroxychloroquine comme traitement du COVID-19 et se met à en prendre lui-même à titre prophylactique. Des études ultérieures ont démontré l’inefficacité de l’hydroxychloroquine contre la maladie.

Peu de temps avant, il évoque suggère une injection de désinfectant pour "nettoyer les poumons" d’une personne infectée par le coronavirus. Il invite également les Américains à "profiter du soleil" puisque "la chaleur tue le virus".

Rattrapé par le COVID

En octobre, Donald Trump annonce que lui et son épouse ont été testés positifs au COVID-19. Il reçoit des traitements expérimentaux, un cocktail de tout ce qui est possible (sauf l’hydroxychloroquine) contre le virus (Remdesivir, Regeneron et Dexaméthasone). Après son hospitalisation, il déclare aux Américains "N’ayez pas peur du virus, vous allez le battre".

Des meetings super-contaminateurs

Une récente étude de l’Université de Standford a voulu modéliser le nombre de contaminations au COVID-19 qui se sont déroulées lors des meetings électoraux de Donald Trump. Les chercheurs ont utilisé un modèle statistique pour extrapoler les infections qui peuvent être associées à 18 meetings, du 20 juin au 12 septembre. Ils ont conclu que les augmentations de cas, comparativement à d’autres comtés à la démographie et aux données épidémiologiques similaires, étaient de 250 pour 100.000 habitants. En extrapolant sur les 18 meetings, ils ont conclu à 30.000 cas confirmés de COVID-19 et "probablement plus de 700 décès".

La science gagnera-t-elle ?

En Europe aussi, et chez nous aussi, le discours anti-science compte de nombreux adeptes. A tel point qu’il devient difficile, même avec des arguments scientifiques, de répondre aux "croyants", qui accordent plus de crédit à la rumeur qu’aux médias. Donald Trump n’y est pas totalement étranger.

Certaines fake news ou mythes propagés mondialement sur les réseaux sociaux émanent à l’origine de discours de Donald Trump. Il en va ainsi de l’infox selon laquelle les hôpitaux surévalueraient le nombre de cas COVID, afin de toucher plus de subsides. Le président américain en a été l’initiateur en octobre, lors d’un rassemblement dans le Wisconsin : il a déclaré : "Si quelqu’un a un problème cardiaque et qu’il meurt du COVID, il dit qu’il meurt d’un problème cardiaque. Si quelqu’un est en phase terminale avec un cancer et qu’il a un COVID, nous le signalons. Et vous savez que les médecins reçoivent plus d’argent et les hôpitaux, plus d’argent. Pensez à cette incitation."

L’Amérique sera-t-elle du côté de la science, ou du côté de l’obscurantisme et du complotisme ? Qui l’emportera ? C’est aussi ça, qui est en jeu lors de cette élection.