Coronavirus au Pays-Bas : le nombre de contaminations a doublé en deux semaines

Les Pays-Bas ont enregistré 9195 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit le nombre le plus élevé depuis le 18 juillet. L'Institut national de santé publique et de l'environnement (RIVM) a enregistré, quant à lui, 33 décès sur cette même période, soit le chiffre le plus élevé depuis le 11 mai.

Au cours des sept derniers jours, 55.826 tests positifs ont été transmis à l'Institut. Ce qui équivaut à une moyenne de 7.975 nouveaux cas par jour, soit le niveau le plus élevé depuis le 23 juillet. La moyenne a ainsi doublé en deux semaines environ. Cette moyenne est en hausse pour le 34e jour consécutif.

Au cours des sept derniers jours, l'Institut a également enregistré 118 décès, soit une moyenne de près de 17 par jour, un record depuis le 16 mai.