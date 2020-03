Coronavirus: amendes, prison, que risque-t-on en Belgique et ailleurs en cas de non-respect des mesures ?

Le Luxembourg a annoncé mardi l'"état de crise" dans le pays et détaillé le lendemain une série de mesures pour ralentir la propagation de la maladie Covid-19. Il faut par exemple limiter ses déplacements aux seuls trajets vers le lieu de travail – si le télétravail n’est pas possible -, les magasins d’alimentation et les pharmacies. Le trafic passagers dans l’unique aéroport du Luxembourg cessera d’ici au week-end prochain, et l’offre de transports publics devrait être encore réduite.

Si la police constate une infraction, une amende de 145 euros est prévue. Pour les commerces, restaurants et cafés qui contreviennent à l’interdiction d’ouvrir leur établissement, la sanction s’élève à 4000 euros et peut être doublée en cas de récidive.