Coronavirus : Alibaba offre 500.000 masques à la Belgique

Cette fois, ce n'est pas un faux espoir. Après la livraison avortée de masques à la Belgique, qui fait l'objet d'une enquête pour fraude, les masques de protection sont bel et bien en route et arrivent ce midi à l'aéroport de Liège. Au total, un demi-million de masques de protection sont offerts à la Belgique par l'entreprise chinoise de commerce en ligne Alibaba et la Fondation Jack Ma. Notre pays recevra également 30.000 kits de tests afin de lutter contre le Covid-19.

Les premiers 300.000 masques arrivent à Liège ce midi, tandis que la deuxième partie du don suivra dans le courant de la semaine. Les masques de protection seront avant tout répartis entre les prestataires de soins du pays. Les masques seront distribués en fonction des besoins sur le terrain et sur la base des avis du Risk Management Group.

Le don de matériel de protection et de test s'est fait grâce à l'intervention personnelle du Roi et avec le soutien de l'agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements Étrangers (Awex).