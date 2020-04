Coronavirus: admirez les animaux du Parc National Yosemite... au calme! (vidéo)

"La nature accueille très bien le changement". Ce sont les propos de Frank Dean, président de l'association Yosemite Conservancy liée au Parc National Yosemite en Californie, aux Etats-Unis.

A cause de la pandémie du Covid-19, le parc est fermé aux visiteurs. Or le Yosemite est l'un des parcs nationaux les plus connus des États-Unis, célèbre pour ses chutes d'eau et ses séquoias géants. Il attire normalement plus de 3 millions de visiteurs par an, dont la plupart arrivent entre avril et octobre.

On entend les sons de la rivière, de la faune et des oiseaux. La faune est un peu plus audacieuse

Depuis le 20 mars 2020, seuls quelques employés et résidents locaux y sont présent. Visiblement, les animaux en profitent. "C'est tout un spectacle car c'est très calme en ce moment au parc. Il n'y a personne, à part les gardes forestiers et quelques résidents. Les scènes sont étonnantes. On entend les sons de la rivière, de la faune et des oiseaux. La faune est un peu plus audacieuse maintenant parce qu'il y a quelques personnes autour".

Les coyotes déambulent tranquillement le long de la route. Les cerfs, d'habitude très farouches, se promènent également en toute quiétude dans les allées habituellement très fréquentées par les visiteurs.

►►► A lire aussi : Le confinement, une aubaine pour la Nature ? Pas si vite...