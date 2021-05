Coronavirus à Bruxelles : la vaccination rajeunit au galop

Une semaine record de vaccination a été atteinte dimanche en Région de Bruxelles-Capitale : 74.000 doses ont été injectées contre le Covid-19. C’est en réalité la semaine la plus chargée jusqu’ici. Et cela ne va faire que s’accélérer : cette semaine du 3 mai, on attend 63.400 doses ; la semaine suivante, 65.100.

Ce qui est remarquable, c’est le rajeunissement des tranches d’âge touchées par le vaccin. Un quart des 45-54 ans ont déjà reçu une première dose (24%) ; la moitié des 55-64 ans (52%) ; et pour les 65-74 ans, on est déjà à 70%. La plateforme Bruvax permet déjà depuis fin de la semaine dernière aux plus de 46 ans de s’inscrire et aux plus de 41 ans, de demander d’être réservistes. De semaine en semaine, l’âge descendra, en fonction des disponibilités.

La Région de Bruxelles-Capitale a une pyramide des âges qui comporte plus de jeunes, comparativement aux autres régions. Il faut trouver un équilibre entre continuer à motiver les personnes plus âgées (72% des plus de 75 ans ont reçu une première dose) et ne pas perdre des doses, et avancer dans la vaccination.