Coronavirus à Bruxelles : la situation épidémiologique se détériore et le taux de vaccination reste bas

A l’heure où les centres de vaccination ferment progressivement, la situation épidémiologique et vaccinale continue à faire l’objet d’une surveillance accrue en Région bruxelloise. Et pour cause, les indicateurs sont de nouveau en hausse. Les autorités insistent sur le respect des mesures en vigueur, "notamment lors d’un retour de l’étranger".

A Bruxelles, seule le taux de reproduction, autrement dit le nombre d’infections provoquées par une personne malade, est en légère baisse. Elle est passée de 1,13 à 1,11 entre le six et le treize août. Toutefois, elle reste supérieure à 1 ce qui signifie que la circulation du virus s’accélère.

Concernant les autres indicateurs clés, ils sont tous à nouveau en hausse :

Le taux d’incidence continue d’augmenter. Il s’élève désormais à 395 cas pour 100.000 habitants. C’est le taux le plus élevé du pays. Et à l’échelle nationale, il est de 213,2 cas pour 100.000 habitants.

Le taux de positivité, c’est-à-dire la proportion de tests positifs par rapport à l’ensemble des dépistages effectués, suit la même tendance. Il est passé de 4 ,0% à 5,2 en une semaine. A noter que le nombre de test était lui en baisse, avec une moyenne de 8600 tests par jour le 6 août, contre 7900 le 13. Un taux à niveau supérieur à celui que l’on retrouve à l’échelle nationale où il est de 4,2%.

Le nombre d’hospitalisation est lui aussi en hausse. On dénombrait 129 hospitalisations le 12 août, contre 112 le six. Du côté du nombre de personnes en soins intensifs, il est de 41 le 12/08, contre 32 le 06/08. "Avec un constat sans équivoque, la vaste majorité (97%) des personnes hospitalisées et en unités de soins intensifs ne sont pas ou pas complètement vaccinées".

Quant au nombre de décès, il est passé de sept à dix personnes en une semaine.

Des plus jeunes aux plus vulnérables

Dans un communiqué, la Cocom indique que les plus fortes augmentations de cas de coronavirus se trouvent au sein de la population la plus jeune, jusqu’à 29 ans. Ce sont en effet cette catégorie qui a, généralement une vie sociale plus active. Cependant, selon la Cocom, le virus commence à se transmettre d’une génération à l’autre. "Le nombre d’infections dans les catégories d’âge plus élevées est également en hausse depuis cette semaine", détaille la Cocom.

Par ailleurs, le taux de vaccination, à la traîne en région bruxelloise, semble avoir un impact. En effet, à Bruxelles, "le taux de vaccination des plus jeunes de 18 à 44 ans atteint 51% en première dose et 45% en deuxième dose. Dans le groupe d’âge le plus jeune, celui des 12-17 ans, la couverture vaccinale est de 19% en première dose et de 7% en seconde dose", souligne la Cocom dans son communiqué.

"Même si ces jeunes ne tombent pas gravement malades après une infection, ils peuvent ressentir pendant longtemps les séquelles du "Covid long", ce qui a un impact important sur leur vie personnelle et professionnelle", rappelle la COCOM.

La COCOM rappelle l’importance des procédures mises en place pour les voyageurs. Pour rappel, les Bruxellois de retour de vacances peuvent se faire tester gratuitement dans différents endroits. C’est le cas à Pachéco, Mérode, Albert, Heysel, Molenbeek, Schaerbeek, Bruxelles-Midi et Bracops. Ils peuvent prendre rendez-vous via le site brussels.testcovid.be.

Il existe également un bus de test à la gare de Bruxelles-Midi, situé sur la place Horta, de 6 heures à 21 heures.