Coronavirus à Bruxelles : encore une fête clandestine ce week-end au bois de la Cambre

Les bars fermés à 23 heures à Bruxelles, des fêtes rassemblant plusieurs dizaines de personnes s’organisent dans l’obscurité du bois de la Cambre. La nuit et sans organisateur, aucune règle de sécurité n’est instaurée. En semaine ou les week-ends, ces guindailles laissent des traces.

C’est en faisant son "plogging" le matin que Jonathan Murray les a remarqués : le grand nombre de tessons de bouteille et autres restes de fête autour de la cabane le Woodpecker à l’entrée du bois de la Cambre. "Là, le dimanche matin, c’est infernal !, s’exclame l’Ixellois. Il y a beaucoup beaucoup de bouteilles. Dimanche dernier à 9 heures, les gens avaient laissé leurs verres. C’est une catastrophe, il y a des bouteilles partout, partout."

Contacté, Gregory Marlier, le patron du petit kiosque qui vend des gaufres et autres rafraîchissements le confirme. "La nuit, le parc devient un no man’s land. Des adolescents se donnent rendez-vous au kiosque tout près du Woodpecker. Cet été, ils se rassemblaient là-bas les mercredis et samedis soir. Le summum a été atteint au mois de juin où on retrouvait plus de 200 personnes."

Encore une fête ce week-end

Le phénomène ne semble pas s’arrêter malgré la fin de l’été. Ce premier week-end d’octobre encore, "le carrefour des attelages a encore été le théâtre de soirées nocturne comme presque tous les soirs depuis la fermeture du parc aux voitures", explique Gregory Marlier en nous envoyant les photos par e-mail. "Hier l’attroupement devait être plus important. Ils ont carrément démoli une grande table en bois et renverser une toilette publique." En visionnant les vidéos de caméras surveillance, le patron décrit un rassemblement de plus de 50 personnes, plutôt adolescentes mais sans casquette estudiantine. "Ils sont restés jusque 3 heures du matin."