Coronavirus à Bruxelles : certains hôpitaux demandent le transfert de patients, notamment par manque de personnel

A Bruxelles, l’évolution de l’épidémie est particulièrement scrutée par les autorités. Il faut dire que le taux de vaccination y est plus faible que dans les autres régions du pays. Et désormais, des hôpitaux bruxellois demandent même le transfert de certains de leurs patients covid.

C’est le cas au CHU Saint-Pierre, dans le centre de Bruxelles. Les unités covid n’y sont pour l’instant pas saturées. En effet, seule la moitié des lits de soins intensifs sont occupés par des patients atteints du coronavirus. Mais ici, le problème, c’est le manque de personnel.

"Le nombre de lits disponibles en soins intensifs n’est pas le nombre de lits réels où il y a suffisamment de soignants autour de ces lits pour s’occuper des gens", explique Charlotte Martin, infectiologue au CHU Saint-Pierre. "On a en tout cas dans nos soins intensifs à Saint-Pierre, 50% d’absentéisme de longue durée, c’est absolument énorme."

Ne pas négliger les autres patients

Résultat, pour éviter la saturation, certains patients covid sont transférés vers d’autres hôpitaux. "Quand on regarde de plus près les chiffres à Bruxelles, il y a certains hôpitaux qui sont à 2/3 d’occupation de leurs lits de soins intensifs, ce qui veut dire aussi que bientôt on ne pourra plus assurer les soins des autres patients", constate l’infectiologue. "C’est aussi pour cela que l’on demande des transferts."

Et Saint-Pierre n’est pas le seul dans le cas : l’UZ Brussel, l’hôpital Brugmann ou les hôpitaux du groupe Iris Sud ont également demandé des transferts.

La vaccination à Bruxelles

Cette situation s’explique par le nombre de cas covid plus sévère à Bruxelles que dans le reste du pays. Sans compter que la vaccination est plus lente dans la capitale. En effet, 61% des Bruxellois de plus de 18 ans sont complètement vaccinés, contre 78% des Wallons.

"Vous voyez certains quartiers à Bruxelles qui ont 10 à 15% de taux de vaccination. Donc vous imaginez bien que le variant Delta, extrêmement contagieux, dans ce type de quartier, fait vraiment des catastrophes", continue Charlotte Martin.

"A Bruxelles, les hospitalisations covid sont dans la majorité des cas des hospitalisations pour covid sévère. Et on l’a vu, la plupart des gens hospitalisés actuellement avec un covid sévère sont des personnes non-vaccinées."

A ce jour, 10% des lits de soins intensifs en Belgique sont occupés par des cas covid. La situation reste donc, pour l’instant, sous contrôle. Mais vous l’aurez compris, le cas bruxellois est davantage préoccupant. Certains observateurs craignent d'ailleurs une quatrième vague dans les quartiers plus paupérisés, et souvent moins vaccinés.