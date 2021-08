Coronavirus: 70% de personnes vaccinées en Europe (et en Belgique) : objectif atteint… Oui, mais pas si vite!

70% of adults in EU are fully vaccinated. I want to thank the many people making this great achievement possible. But we must go further! We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too. We'll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv

En Bulgarie, le taux d’adultes totalement vaccinés est d’environ 20%, 32,8% en Roumanie, 49% en Slovaquie et 58,1% en Pologne alors qu’il atteint 72,5% en France, 70,6% en Allemagne, 76,7% en Espagne, 82,4% au Portugal et 82,9% en Belgique, selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Oui mais voilà, c’était sans compter sur l’arrivée du variant delta qui est entre 40% et 60% plus contagieux que le variant précédent alpha. Désormais largement majoritaire dans le pays, le variant delta a contraint les autorités à rehausser cet objectif. "Nous ne pouvons nous arrêter là. Pour être en sécurité, nous devons aller au-delà des 70% en raison des nouveaux variants", a averti la commissaire européenne de la santé Stella Kyriakides. "Pour sortir de la pandémie, nous devons vacciner, vacciner, vacciner", a-t-elle martelé.

Zoom sur la Belgique : Bruxelles en queue de peloton

Ce mardi, c’était aussi la rentrée du centre interfédéral de crise. A cette occasion, Sabine Stordeur, la représentante de la Task force vaccination du pays a indiqué que "des poches de résistance" à la vaccination subsistaient encore et que c’est là qu’il fallait investir. "L’ambition de départ (70% de la population vaccinée, ndlr) a été affichée avant le variant delta. On a donc dû revoir ces perspectives à la hausse. Aujourd’hui chez les 18 ans et plus on compte 83,3% de vaccinés mais 89% en Flandre contre 62% à Bruxelles de personnes totalement vaccinées", a indiqué Sabine Stordeur. Et d’ajouter, "il y a des poches de résistance dans de nombreuses communes bruxelloises. La Cocom essaye de sensibiliser davantage pour encore augmenter cette couverture vaccinale".

Une situation que la capitale tente de résorber. Depuis le début de cette semaine, les endroits où il est possible de se faire vacciner ont été diversifiés. C’est désormais possible dans certains centres commerciaux ou certains magasins. Ce lundi, 120 personnes ont reçu une injection dans les magasins. "L’avantage est qu’une fois que les personnes sont motivées à recevoir une première dose, on le voit la courbe de la seconde dose est très proche donc il n’y a plus qu’un pas à effectuer pour être totalement vacciné".