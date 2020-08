Coronavirus : 6 cas testés sur 100 sont positifs à Bruxelles, et pourtant on teste moins qu'en Flandre

Le taux de positivité est sans doute le meilleur indicateur de l'évolution de la maladie. L'ancien recteur de l'Université de Liège et virologue Bernard Rentier l'a mis en évidence . Et depuis lors, Sciensano fournit ce baromètre du nombre de cas positifs rapporté au nombre de tests réalisés. A Bruxelles, la semaine du 7 au 13 août, ce taux est le plus élevé à Bruxelles (6,7%, soit 966 positifs sur 14.460 tests). Le taux le plus bas est observé en Flandre-Occidentale (1,8%), dans le Limbourg (2%) et en Flandre-Orientale (2,2%).

Pour observer la quantité de tests réalisés dans une province, on examine le nombre de tests par 100.000 habitants. A Bruxelles, ce nombre est de 1187. Par contre, il est plus élevé dans les 3 provinces flamandes précitées : pour 100.000 habitants, 1198 tests ont été réalisés en Flandre Occidentale, 1268 chez les voisins de Flandre Orientale, et 1180 en Limbourg. Cela pose la question de la corrélation entre l'effort mis sur les tests et l'évolution de l'épidémie dans une province. Il est en effet paradoxal que le taux de positivité plus élevé à Bruxelles et à Liège (4,8%) ne soit pas accompagné d'une proportion de tests plus élevée également. A Liège, on n'a réalisé que 919,4 tests pour 100.000 habitants, là où les provinces flamandes sont toutes au-delà de 1000 tests par 100.000 habitants.